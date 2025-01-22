Черкаський хімзавод постачав добрива до РФ

Служба безпеки України викрила схему, за якою хімічне підприємство у Черкасах організувало нелегальні поставки своєї продукції до РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, керівництво заводу протягом 2022–2024 років відправило до країни-агресора понад 216 тонн добрив та мінералів на суму 1,8 млн доларів.

Для цього використовували посередницьку компанію, розташовану на Близькому Сході. Продукція спочатку надходила до цієї афілійованої структури, а звідти реекспортувалася до Росії.

Основними замовниками української продукції були великі аграрні підприємства РФ, зокрема “Щьолково Агрохім” та “Альтерит”.

Переписка українських підприємцівіз російськими клієнтами / Фото: СБУ

Під час обшуків на підприємстві, а також за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Керівнику компанії вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.