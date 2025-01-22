Росіяни атакували Україну майже сотнею дронів: як відпрацювала ППО

У ніч проти 22 січня російські війська атакували Україну 99 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знищила 65 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряні цілі збивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), додали у Повітряних силах.

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.