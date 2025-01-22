Прокурори 22 штатів оскаржили в суді указ Трампа про обмеження отримання громадянства США за правом народження

Генеральні прокурори 22 американських штатів подали позови до суду, щоб заблокувати реалізацію указу президента США Дональда Трампа, який обмежить надання американського громадянства за правом народження.

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з цим принципом, будь-яка людина, яка народилася на території країни, автоматично стає її громадянином. Право гарантоване 14-ю поправкою Конституції США.

“Президент не може одним розчерком пера скасувати 14-ту поправку до Конституції”, – заявив генеральний прокурор Нью-Джерсі Метт Платкін.

Генеральний прокурор штату Коннектикут Вільям Тонг (громадянин США за правом народження, як зазначає AP) заявив, що судовий процес буде дуже особистим для нього.

“Якщо ви народилися на американській землі, ви – американець. Крапка. З цього питання не може бути юридичних суперечок. Але той факт, що Трамп не правий, не завадить йому просто зараз завдати серйозної шкоди американським сім’ям”, – сказав Тонг.