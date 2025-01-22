Політика

Прокурори 22 штатів оскаржили в суді указ Трампа про обмеження отримання громадянства США за правом народження
22 Січня 2025 12:15
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Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House

Генеральні прокурори 22 американських штатів подали позови до суду, щоб заблокувати реалізацію указу президента США Дональда Трампа, який обмежить надання американського громадянства за правом народження.

Про це повідомляє Associated Press

Згідно з цим принципом, будь-яка людина, яка народилася на території країни, автоматично стає її громадянином. Право гарантоване 14-ю поправкою Конституції США.

“Президент не може одним розчерком пера скасувати 14-ту поправку до Конституції”, – заявив генеральний прокурор Нью-Джерсі Метт Платкін.

Генеральний прокурор штату Коннектикут Вільям Тонг (громадянин США за правом народження, як зазначає AP) заявив, що судовий процес буде дуже особистим для нього.

“Якщо ви народилися на американській землі, ви – американець. Крапка. З цього питання не може бути юридичних суперечок. Але той факт, що Трамп не правий, не завадить йому просто зараз завдати серйозної шкоди американським сім’ям”, – сказав Тонг.


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