Політика

Ворог не полишає спроб заволодіти Авдіївкою – Генштаб

29 Жовтня 2023 19:21
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генштаб

Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 57 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти атакували Україну 5 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі БпЛА знищено, йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.
  • На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 10 атак.
  • На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 12 атак.
  • На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та 6 артилерійських засобів противника.


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