Ворог намагається просуватися на захід від Бахмута

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори. Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон.
Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Протягом минулої доби наші воїни також знищил 3 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.