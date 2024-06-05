Ворог концентрує зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках, – Генштаб

Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках. Окрім того, армія РФ тисне на Лиманському напрямку, там точаться бої в районі Серебрянського лісу.

На цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових вже зросла до 81, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 19:30.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні п’ять разів намагалися вибити наших воїнів з позицій. Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, – триває. Противник за сьогодні втратив на напрямку 114 осіб живої сили. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім БпЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожих склади з боєприпасами.

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії. Загалом, загарбники наростили кількість штурмових дій на Куп’янському напрямку до 12. 10 атак вже відбито. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб вбитими та пораненими, знищено три російських бойових броньованих машини та автомобіль.

На Лиманському напрямку ворог сьогодні провів сім атак. Зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 19. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола. Відповідно зазнають втрат у живій силі – за сьогодні це вже 354 особи. Окрім того, українські воїни знищили танк, три ББМ, сім гармат, наземний дрон та автомобіль. Пошкоджено ще 13 одиниць різної військової техніки загарбників.

Оріхівський напрямок – ворог тисне у районах Малої Токмачки і Щербаків – за сьогодні відбито вже п’ять ворожих атак.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.