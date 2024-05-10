Ворог атакував Сумщину: загинула жінка, є поранена

Окупанти вдарили по Есманській громаді Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого загинула 64-річна жінка, була поранена 17-річна дівчина.

Про це повідомила обласна прокуратура у Телеграмі.

“За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука дістала поранення”, – йдеться в дописі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).