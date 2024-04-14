Ворог атакував дроном цивільну вантажівку на Сумщині, водій загинув

Сьогодні близько 8:00 год на території Краснопільської громади Сумського району окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

“За процесуального керівництва прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області.