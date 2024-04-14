Кримінал

Ворог атакував дроном цивільну вантажівку на Сумщині, водій загинув

14 Квітня 2024 13:55
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прокуратура, суми
Цивільна вантажівка після атаки ворожим дроном / Фото пресслужба Сумської обласної прокуратури

Сьогодні близько 8:00 год на території Краснопільської громади Сумського району окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

“За процесуального керівництва прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області.


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