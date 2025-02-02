Ворог активізується на Покровському та Куп’янському напрямках

Станом на 16:00 2 лютого на фронті зафіксовано 52 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники зупиняють ворога, руйнують його плани та утримують позиції. Разом з тим, найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському та Куп’янському напрямках.

Обстановка на фронті

На Куп’янському напрямку противник здійснив 12 атак у районах Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Загризового та Лозової. П’ять атак було відбито, ще сім боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку росіяни шість разів атакували українські позиції в районах Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Серебрянки. Зараз триває одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку біля Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку триває бій у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог двічі атакував у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною – відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності. Українські воїни відбивають атаки у районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. Станом на зараз триває шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив одну спробу прориву в районі Костянтинополя, яка була зупинена.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано авіаудар у районі Новополя.

На Курщині українські військові відбили дві атаки, ще два бої тривають. Також ворог завдав три авіаудари із застосуванням керованих бомб.

На Харківському, Оріхівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій з боку противника сьогодні не було.

Обстріли прикордонних територій

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. Сьогодні під ворожий вогонь потрапили:

🔹 Чернігівська область – Олександрівка, Грем’ячка (також під авіаційним ударом);

🔹 Сумська область – Степок, Пономаренки, Попівка, Гірки, Рясне, Прогрес, Славгород, Тур’я, Бачівськ, Бобилівка.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії фронту та завдають ударів у його тилу.