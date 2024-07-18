Політика

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії
18 Липня 2024 12:31
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британія, зеленський
Фото: Telegram

18 липня Президент України прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, де країни європейського простору вчетверте збираються, щоб обговорити спільні теми та виклики.

Окрім того, президент зустрінеться з королем Британії Чарльзом ІІІ, прем’єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній для того, щоб обговорити відносини України та Великої Британії.

“Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту”, – додав Зеленський.


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