Вночі ворог вдарив по Куп’янську: згорів ангар, гаражі та автомобілі

Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти.

Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах.

“Вчора, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі. Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках”, – написав він у соцмережі.

Синєгубов також додав, що об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ «Ураган» село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі.

Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки.

“Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м. На щастя, без постраждалих”, – зазначив очільник ОВА.