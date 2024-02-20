Суспільство

Вночі Україну атакували ударні дрони та ракети

20 Лютого 2024 07:53
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ппо
Мобільні вогневі групи ППО / Фото: Повітряне командування "Південь"

У ніч на 20 лютого РФ запустила по території України ударні дрони та ракети. Про це інформують у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

“Противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” (Приморсько-Ахтарськ – рф.)”, – повідомили в Повітряних Силах.

В результаті бойової роботи збито усі 23 “шахеди” в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.


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Вночі Україну атакували ударні дрони та ракети
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