Політика

Вночі Сили оборони знищили 12 крилатих ракет та 31 ударний дрон

26 Травня 2024 08:55
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У Жмеринці Вінницької області через падіння уламків постраждали три чотириповерхові будинки і троє людей / Фото з телеграм-каналу @vinnytskaODA

У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА

За інформацією Командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука, російська армія випустила:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К;
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
  • 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.


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Вночі Сили оборони знищили 12 крилатих ракет та 31 ударний дрон
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