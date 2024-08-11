Вночі росіяни атакували Київщину: вбито 4-річну дитину та її батька

На Київщині росіяни вбили 4-річну дитину та її батька. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, “шахед” впав на будинок. Також було тяжко травмовано 13-річну дитину.

“росія продовжує вбивати людей. Україна ж знищує воєнні об‘єкти ворога. Щоб припинити вбивство цивільних українців, потрібно позбавити росію можливостей вбивати. Необхідно знищити її воєнну інфраструктуру, оскільки інших аргументів ворог не сприймає”, – написав Єрмак у соцмережі.

Станом на 08:00 поліцейські задокументували пошкодження восьми будинків та чотирьох транспортних засобів у цьому районі.

“В одному з районів Київщини з-під завалів будинку працівники ДСНС дістали тіло загиблого 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Також у будинку є постраждалі: 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізовано, надається необхідна допомога”, – повідомили в поліції.