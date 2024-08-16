Вночі ППО знищили п’ять ворожих дронів

Вночі Сили оборони України збили п’ять російських безпілотників.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За його словами, вночі 16 серпня російські загарбники завдали по Україні удару трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”, трьома ударними БПЛА типу Shahed і двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

В результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони та засоби РЕБ Повітряних сил усі ворожі безпілотники збили у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.