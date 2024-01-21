Кримінал

Вночі окупанти обстріляли Вовчанськ і Тищенівку у Харківській області

21 Січня 2024 08:31
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хова

Сьогодні близько 02:00 ворог обстріляв с. Тищенівка Куп’янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

За інформацією Синєгубова, протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району.

Він також повідомив, що ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.


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