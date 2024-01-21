Вночі окупанти обстріляли Вовчанськ і Тищенівку у Харківській області

Сьогодні близько 02:00 ворог обстріляв с. Тищенівка Куп’янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

За інформацією Синєгубова, протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району.

Він також повідомив, що ЗСУ відбили 21 атаку ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.