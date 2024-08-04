Кримінал

Вночі Чугуїв зазнав ракетної атаки
4 Серпня 2024 08:52
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ракетні обстріли, хова, чугуїв
Наслідки удару по Чугуєву 19 липня 2024 / Скріншот відео

Ворог завдав ракетного удару по Чугуєву. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у Telegram, додавши, що удар зафіксовано о 23:00 суботи.

Чугуїв розташований за 20 км на південний схід від околиці Харкова і приблизно за 40 км від російського кордону. Поруч із містом розташований військовий аеродром, і цей район постійно зазнає російських ударів.

Сьогодні о пів на першу росіяни обстріляли с. Піщане Чугуївської територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків.

За минулу добу по Харківській області ворог застосував проти цивільних людей та цивільних об’єктів інфраструктури 16 КАБ, 3 ракети різного типу, 1 FPV-дрон.

3 серпня

  • 19:28 м. Харків, Шевченківський р-н. Обстріл по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.
  • 18:02 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава.
  • 15:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава.
  • 15:15 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.
  • 14:52 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.
  • 14:42 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, біля с. Приколотне, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава.
  • 13:05 Куп’янський р-н, с. Пристін. Внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда.
  • 13:05 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу ФАБ-250 горіла трава.
  • 12:15 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Малий Бурлук, за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 Га.

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