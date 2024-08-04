Вночі Чугуїв зазнав ракетної атаки

Ворог завдав ракетного удару по Чугуєву. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у Telegram, додавши, що удар зафіксовано о 23:00 суботи.

Чугуїв розташований за 20 км на південний схід від околиці Харкова і приблизно за 40 км від російського кордону. Поруч із містом розташований військовий аеродром, і цей район постійно зазнає російських ударів.

Сьогодні о пів на першу росіяни обстріляли с. Піщане Чугуївської територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків.

За минулу добу по Харківській області ворог застосував проти цивільних людей та цивільних об’єктів інфраструктури 16 КАБ, 3 ракети різного типу, 1 FPV-дрон.

3 серпня