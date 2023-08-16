Суспільство

Вночі було знищено 13 Шахедів, які атакували Одещину та Миколаївщину – ПС

16 Серпня 2023 09:08
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одеса, бпла, миколаїв

Сили протиповітряної оборони збили 13 безпілотників росіян, які вночі 16 серпня атакували портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє командування повітряних сил.

“Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Пуски “шахедів” здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей”.

В повітряних силах зазначили, що про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація.


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