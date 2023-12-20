Внаслідок землетрусу в Китаї загинула вже 131 людина

У Китаї зросла кількість жертв потужного землетрусу магнітудою 6,2, який стався пізно ввечері понеділка в гірському районі на північному заході країни. Щонайменше 131 людина загинули, ще майже одна тисяча людей постраждали.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua.

Станом на ранок середи у провінції Ганьсу повідомили про 113 загиблих та 782 постраждалих.

У сусідній провінції Цинхай землетрус забрав життя 18 людей, 198 людей постраждали і ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Напередодні Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляв, що щонайменше 118 людей загинули і понад 200 дістали поранення унаслідок землетрусу на північному заході Китаю.

“Влада швидко мобілізувала цілу низку надзвичайних заходів після того, як землетрус зруйнував дороги та інфраструктуру, спровокував зсуви і наполовину поховав село під мулом. Але рятувальні роботи виявилися складними в умовах мінусових температур, коли більша частина Китаю бореться з температурою нижче нуля після того, як країною прокотилася потужна холодна хвиля”, — відзначає агенція.

Раніше CNN посиланням на дані китайських ЗМІ повідомляло про понад 111 загиблих.

“На цей момент внаслідок землетрусу загинули 100 людей у провінції Ганьсу та 11 у провінції Цинхай. Пошкоджено деякі об’єкти водопостачання, електропостачання, транспорту, зв’язку та іншої інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.

Раніше міністерство з управління надзвичайними ситуаціями Китаю запровадило режим реагування на землетрус підвищеного другого рівня. У районі землетрусу залучені 1440 рятувальників.

За даними Центру землетрусів США USGS, землетрус стався на глибині 10 кілометрів, приблизно за 100 кілометрів від столиці провінції Ланьчжоу.

Товариство Червоного Хреста виділило першу партію гуманітарних матеріалів, які транспортуються до постраждалого району.