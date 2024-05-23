Суспільство

Внаслідок удару по Харкову є загиблі

23 Травня 2024 12:00
загиблі, харків, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Внаслідок цього постраждали щонайменше 15 людей, є загиблі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов о 11:35 написав: “На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена – забрала швидка”.

Зазначається, що росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. 

“Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Також окупанти вдарили по Золочеву – там поранені щонайменше дві людини. Водночас ворог вдарив по місту Люботин на Харківщині. Через це постраждали дві людини. Крім цього, є пошкодження цивільної інфраструктури.

У Харкові працює ППО/ glavnoe.in.ua

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