Внаслідок удару по Харкову є загиблі

23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Внаслідок цього постраждали щонайменше 15 людей, є загиблі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов о 11:35 написав: “На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена – забрала швидка”.

Зазначається, що росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

“Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Також окупанти вдарили по Золочеву – там поранені щонайменше дві людини. Водночас ворог вдарив по місту Люботин на Харківщині. Через це постраждали дві людини. Крім цього, є пошкодження цивільної інфраструктури.