Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю 14 людей отримали поранення

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи: внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення, серед постраждалих – 17-річний хлопець.

Про це повідомили в Нацполіції.

Внаслідок обстрілів частково зруйновані багатоповерхівка та приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені складські приміщення, об’єкти інфраструктури, довколишні багатоквартирні будинки, домоволодіння, гаражі та автомобілі.

На місцях ворожих влучань продовжують працювати працівники поліції та приймати заяви від громадян про пошкоджене майно.