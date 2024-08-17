Кримінал

Внаслідок ракетного удару по Сумах, дві людини постраждало, згоріло 10 автівок
17 Серпня 2024 09:34
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У результаті ракетної атаки на Суми травмувалися дві особи, пошкоджено 10 автомобілів, два багатоквартирні будинки, будівля торгівельного центру.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зараз на місці події працюють всі профільні служби.

Сьогодні вранці ворог завдав ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми / Фото ДСНС, Нацполіція

Як уточнили в ДСНС, 10 цивільних автомобілів, які згоріли внаслідок удару, знаходились на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Вибуховою хвилею були вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень.

Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання та не дозволити поширитися вогню на інші транспортні засоби. Проведено обстеження території по якій був завданий удар.


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