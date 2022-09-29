Кримінал

Внаслідок обстрілу Краматорська 11 поранених

29 Вересня 2022 12:53
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краматорськ

Унаслідок ракетного обстрілу Краматорська поранено 11 людей, одного постраждалого у важкому стані доправлено до Дніпра.

Такі дані опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

“Краматорськ. Чотири ракетні удари від росіян. 11 поранених, одного з яких у важкому стані довелося направляти до Дніпра”, – йдеться у дописі.

Також, за його словами, в одній із багатоповерхівок міста вибито половину вікон, в інших менше, але теж пошкоджені, зіпсовано дорожнє покриття.


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