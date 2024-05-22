Суспільство

Внаслідок обстрілу Чугуєва кількість жертв зросла семи

22 Травня 2024 11:50
обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / Getty Images

Після ранкового ворожого обстрілу міста Чугуїв на Харківщині кількість постраждалих зросла до семи осіб.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до семи”, – поінформував Синєгубов.

За даними поліції, вранці 22 травня військові РФ завдали ударів по місту Чугуїв попередньо ракетами С-400. У результаті обстрілів були пошкоджені будівлі дитсадка та приватний будинок. Вибухових поранень зазнали четверо людей: 28-річний чоловік, 22-, 55- та 65-річні жінки. Їх госпіталізували. Ще одна 77-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

За словами начальника ОВА, крім п’яти поранених, госпіталізована ще 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані.

Зазначається, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).


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