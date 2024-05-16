Внаслідок обстрілу Чугуева на Харківщині загинули двоє жінок

Внаслідок російських обстрілів Харківської області двоє жінок загинули, четверо постраждали.

Про це повідомила в Телеграмі Харківська обласна прокуратура.

“Війська РФ вчергове обстріляли Харківщину: двоє жінок загинули, ще чотири постраждали”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 16 травня близько 00:20 військові РФ завдали ракетних ударів по місту Чугуїв, внаслідок чого було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, три жінки отримали гостру реакцію на стрес.

Крім того, о 4:35 російські загарбники завдали авіаудару по селу Богуславка Борівської тергромади Ізюмського району, пошкодивши будинки мирних жителів. 84-річна місцева жителька також отримала гостру реакцію на стрес.

Протягом минулої доби, 15 травня, внаслідок постійних обстрілів прикордонної Вовчанської громади загинули 87-річна жінка у селі Графське та 72-річна жителька міста Вовчанськ.

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів.