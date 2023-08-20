Внаслідок обстрілів Вовчанська і Куп’янська одна людина загинула, щонайменше 10 поранено

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у м. Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується. Рятувальники ліквідували загорання.
Крім того, ворог увесь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську.
“За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу”, – зазначив Синєгубов.
Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.
Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.