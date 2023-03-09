Суспільство

Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено 3 ТЕС

9 Березня 2023 09:52
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ДТЕК, тес

9 березня через ракетну атаку російських загарбників постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго, енергетики вже почали ліквідовувати наслідки.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

Повідомляється, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

В ДТЕК нагадали, що у вересні – березні енергетичні підприємства компанії були атаковані 29 разів. Внаслідок них 3 енергетиків загинули, 28 були поранені.


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