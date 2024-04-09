Внаслідок нічної атаки дронів на Одещину є влучання

В ніч на 9 квітня сили ППО знищили один безпілотник над Одещиною.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Через падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний двір, обірвало лінію електропередач. Люди не травмувались, зазначили військові.

“Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу “Shahed-131/136″ по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура”, — йдеться у повідомленні.

Уночі сили ППО знищили усі 20 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей, повідомили у Повітряних силах.