Суспільство

Внаслідок нічної атаки дронів на Одещину є влучання

9 Квітня 2024 09:24
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дрони, одеса
Іранський Шахед / Getty Images

В ніч на 9 квітня сили ППО знищили один безпілотник над Одещиною.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Через падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний двір, обірвало лінію електропередач. Люди не травмувались, зазначили військові.

“Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу “Shahed-131/136″ по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура”, — йдеться у повідомленні.

Уночі сили ППО знищили усі 20 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей, повідомили у Повітряних силах.


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Внаслідок нічної атаки дронів на Одещину є влучання

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