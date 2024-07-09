Суспільство

Внаслідок масованої ракетної атаки 8 липня загинуло 38 людей – Зеленський
9 Липня 2024 10:26
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зеленський, київ, ракетний удар
Наслідки удару / Telegram

38 людей загинули внаслідок російського ракетного обстрілу України 8 липня, серед них четверо дітей, рятувальна операція триває.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

«Триває рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки. Станом на цей час відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття всім рідним та близьким. 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі», – поінформував Зеленський.

За його словами, із Охматдиту всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

«В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу», – сказав Президент.

Він також подякував всім лідерам, які підтримали український народ та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору.


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Внаслідок масованої ракетної атаки 8 липня загинуло 38 людей – Зеленський
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