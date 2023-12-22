Суспільство

Внаслідок атаки дронами в Миколаївській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт, в Одеській – зерносховище

22 Грудня 2023 08:53
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дрони, одеса, миколаїв

Під час атаки в ніч на 22 грудня в Миколаївській області дрон влучив в інфраструктурний об’єкт, в Одеській області уламки безпілотника впали на зерносховище – були пожежі, люди не постраждали. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України, голова Миколаївської обласної військової держамідіністрації Віталій Кім

Сили оборони півдня України повідомили, що у південних регіонах знищено 17 БпЛА типу “Shahed-131/136”, випущених з окупованого Криму: 10 дронів – на Миколаївщині, 4 – на Херсонщині, 3 – на Одещині.

Не обійшлося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об’єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Люди не постраждали.

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що влучання і займання на інфраструктурному об’єкті сталися у Вознесенському районі. Детальна інформація уточнюється.

На Одещині ворог намагався поцілити в припортову інфраструктуру, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано.


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