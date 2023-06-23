ВМС США зафіксували звук вибуху у день зникнення батискафу “Титан”

ВМС США зареєстрували звук, схожий на вибух, у районі занурення батискафу “Титан”, коли він втратив зв’язок із кораблем підтримки, повідомляють американські ЗМІ.

Аналіз акустичних даних “виявив аномалію, яка відповідає імплозії або вибуху”, поблизу зниклого батискафа приблизно в той час, коли зник зв’язок з апаратом, повідомив високопоставлений представник ВМС.

“Ця інформація була розглянута з узагальненням додаткових акустичних даних, наданих іншими партнерами, і було ухвалено рішення продовжити нашу пошуково-рятувальну місію та докласти всіх зусиль для порятунку життів на борту”, – сказав він.

Представник американського військово-морського флоту додав, що мережа датчиків дозволила визначити можливе розташування джерела шуму і звузити район пошуку.

Говорячи про стуки, які були чутні під час пошукових робіт, чиновник припустив, що це була якась форма природного життя чи звуки, які видавали інші суди, які беруть участь у рятувальній операції.

Раніше компанія OceanGate Expeditions, яка займалася відправкою туристичних експедицій до затонулого “Титаніка” заявила, що життя п’яти пасажирів батискафу “на жаль, були втрачені”.

“Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх сімей у цей тяжкий час. Ми оплакуємо їхню загибель”, – йдеться у заяві.

Берегова охорона США пізніше у четвер підтвердила виявлення уламків “Титану”.

Контр-адмірал берегової охорони Джон Могер заявив, що під час операції виявлено п’ять великих уламків батискафу. Їхній характер вказує на те, що на судні стався вибух. Імовірно, саме він став причиною загибелі людей, які перебували на борту.

Могер зазначив, що пошукові загони продовжуватимуть обшукувати місцевість. Зокрема, вони намагатимуться знайти тіла загиблих.

За даними американської берегової охорони, підводний апарат, ймовірно, вибухнув приблизно за 500 м від затонулого “Титаніка”.

19 червня стало відомо, що батискаф, на борту якого було п’ять людей, зник в Атлантичному океані під час туристичної експедиції до “Титаніка”. У пошуках апарату беруть участь американські та канадські кораблі та літаки, а також плавуча база Polar Prince, з якою він занурювався. Крім того, до рятувальних робіт приєдналося судно французького океанографічного дослідницького інституту з освоєння моря.

Вартість одного місця у восьмиденній експедиції, яку пропонує компанія OceanGate Expeditions, становить $250 тисяч.

“Титанік” затонув 15 квітня 1912 після зіткнення з айсбергом під час рейсу з Саутгемптона в Нью-Йорк. У катастрофі загинули близько 1,5 тисяч людей.