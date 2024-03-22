Суспільство

Влітку окупанти можуть спробувати здійснити новий наступ – Павлюк

22 Березня 2024 14:28
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фронт, наступ
Олександр Павлюк / Getty Images

Армія РФ створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. 

Про це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що вони створюють угрупування більше 100 тисяч”, — сказав Павлюк.

Він додав, що необов’язково, це буде наступ. Можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, але “така вірогідність є, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків”.

“Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрати противнику, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій”, — пояснив Павлюк.

За його словами, українські військові готуються до можливого різного розвитку ситуації. Це початок перегрупувань та виведення ряду бригад для відновлення боєздатності. Цей процес, за словами Павлюка, розпочали, частина сил та засобів виводиться в райони відновлення для того, щоб дати людям можливість відпочити, відновитися, доукомплектуватися і з новими силами розпочати нові дії.

“Це ми планово проводимо. Не всі плани, які ми маємо, вони вдаються. Але ми поступово рухаємося вперед”, — сказав Павлюк.

Коментуючи нинішню ситуацію на фронті, Павлюк сказав, що наразі рано говорити, що російський наступ сповільнюється. За його словами, очікувано продовжуються наступальні дії росіян, оскільки РФ не може дати собі втратити перевагу на полі бою.

Командувач пояснив, що значні ресурси окупанти РФ зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. За його словами, зараз російське військо вже не має такого успіху, як у Авдіївці: деякі тактичні успіхи є у росіян, деякі — у Сил оборони.

“Триває позиційна війна, допоки не можемо отримати перевагу, у ворога більше ресурсів, але всьому свій час”, — пояснив Павлюк.


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