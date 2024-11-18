Влада Польщі прокоментувала дозвіл США на далекобійні удари по РФ 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський позитивно відгукнувся про рішення президента США Джо Байдена, який, за неофіційною інформацією, дозволив Україні використовувати далекобійні ракети на території Курської області РФ.

Про це Сікорський написав у дописі в X (Twitter).

Він зазначив, що вбачає у цьому рішенні відповідь на залучення Північної Кореї до війни та нещодавню масштабну ракетну атаку по Україні, додавши, що це “мова, яку Путін розуміє”.

“Жертва агресії має право на захист. Сила стримує, а слабкість провокує”, – зазначив Сікорський.