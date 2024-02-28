Політика

Влада Латвії продовжила обмеження на в’їзд громадян РФ до березня 2025 року

28 Лютого 2024 07:47
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латвія, росіяни
Прапор Латвії / Getty Images

Латвія продовжила обмеження на в’їзд росіян до 4 березня 2025 року..

Про це повідомило міністерство закордонних справ балтійської республіки.

“Кабінет міністрів вирішив продовжити обмеження на в’їзд громадян Російської Федерації до Латвії”, — йдеться в тексті, розміщеному на сайті відомства.

Росіяни не зможуть в’їхати на територію республіки для туризму та відпочинку.

19 вересня 2022 року Латвія, Литва, Естонія та Польща закрили росіянам в’їзд до Шенгенської зони, якщо вони подорожують з туристичними, культурними, спортивними та діловими цілями.


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