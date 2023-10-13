Влада Ізраїлю дала мешканцям Гази 24 годин на евакуацію

Ізраїльські військові попереджають цивільних мешканців міста Газа про необхідність евакуації з їхніх домівок.

Про це пише видання The Times of Israel з посиланням на оприлюденен ЦАХАЛом повідомлення.

“ЦАХАЛ закликає всіх цивільних мешканців міста Газа евакуюватися з їхніх домівок у південному напрямку задля їхньої власної безпеки та захисту і переїхати в район на південь від Ваді Газа, як показано на карті. Терористична організація ХАМАС веде війну проти Держави Ізраїль, і місто Газа є зоною, де відбуваються військові операції. Ця евакуація проводиться для вашої власної безпеки”, — йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що люди зможуть повернутися до міста Газа лише тоді, коли буде зроблено нове оголошення, що дозволить це зробити. Також мешканців Гази закликають на наближатися до зони паркану безпеки з Ізраїлем.

“Терористи ХАМАС переховуються в місті Газа в тунелях під будинками і в будівлях, заселених невинними мирними жителями Гази. Цивільне населення міста Газа, евакуюйтеся на південь заради вашої власної безпеки і безпеки ваших родин і дистанціюйтеся від терористів ХАМАСу, які використовують вас як живий щит. У наступні дні ЦАХАЛ продовжуватиме активні дії в місті Газа і докладатиме значних зусиль, щоб уникнути заподіяння шкоди цивільному населенню”, — зазначається у заяві ЦАХАЛу.