Політика

Влада Ірану заявила, що цілує руки організаторам нападу на Ізраїль

10 Жовтня 2023 13:49
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ізраїль, іран

Іран “цілує руки” організаторів нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС на Ізраїль, заявив верховний лідер Ірану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву іранського духовного лідеру аятолла Алі Хаменеї

“Ми цілуємо руки тим, хто планував напад на сіоністський режим.

Цей руйнівний землетрус (атака ХАМАСу – ред.) зруйнував деякі критичні структури (в Ізраїлі – ред.), які буде нелегко відновити… У цій катастрофі винні дії самого сіоністського режиму”.

Хаменеї був одягнений у палестинську хустку, коли робив цю заяву. 

Водночас він заявив, що Тегеран не причетний до нападу бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль.


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