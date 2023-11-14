Влада Індії  звільнила українських експортерів зерна від сплати додаткової пені 

Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії включило Україну до переліку країн, які не обробляють зернові фумігантами з метилбромідом, і таким чином звільнило українських експортерів від сплати додаткової пені.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“За результатами проведених заходів та переговорів Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії включило Україну до переліку країн, які не обробляють зернові фумігантами з діючою речовиною метилбромід (СН3Br), про що Посольство України в Республіці Індія проінформувало Держпродспоживслужбу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер українські експортери звільнені від сплати передбачених місцевим законодавством додаткових платежів (пені) та мають право експортувати зернові вантажі за умови проведення знезараження препаратами на основі фосфіду алюмінію.

У відомстві пояснюють, що ввезення до Республіки Індія українських зернових було значно ускладнене через наявність обов’язкових вимог до зерна, фумігацію якого здійснювали препаратами з діючою речовиною метилбромід (СН3Br).

Починаючи з 2016 року, щорічно Посольство України в Республіці Індія, Мінагрополітики, Мінекономіки, Держпродспоживслужба та профільні асоціації, що опікуються питанням знезараження і експорту зернових за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), працювали над лібералізацією ввезення українського зерна до Індії.