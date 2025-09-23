Візит Зеленського до США: на сьогодні заплановано виступ на Генасамблеї ООН та зустріч із Трампом

У вівторок, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський перебуває у США із робочим візитом. На сьогодні заплановано виступ на відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку та зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Суспільне.

Упродовж дня Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав. Окрім переговорів із президентом США Дональдом Трампом планується, що Зеленський зустрінеться з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Реклама

Реклама

Також президент разом із першою леді Оленою Зеленською візьме участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Увечері президентська пара відвідає прийом, який організують президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп на честь лідерів держав — учасників Генасамблеї.

Напередодні президент Зеленський разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025 році вперше відбудеться на глобальному майданчику.

Володимир Зеленський вже провів у США низку зустрічей, зокрема з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, Вселенським Патріархом Варфоломієм та спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом.