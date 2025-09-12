Візит партнерів із чотирьох країн до Києва: Єрмак розкрив деталі

12 вересня до Києва прибули партнери з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Візит партнерів спрямований на зміцнення спільної безпеки та формування нової системи захисту Європи.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, присутність представників цих чотирьох країн саме зараз є потужним сигналом про сумісну роботу над посиленням спільної безпеки, адже саме ці держави стоять у перших рядах “Коаліції охочих”, яка формує нову систему безпеки на європейському континенті.

“Наша єдність стає міцнішою щодня. Вдячні друзям, що вони сьогодні поруч із нами у Києві — столиці країни, яка бореться не лише за себе, а й за справедливість та безпеку всієї Європи. Свобода не має кордонів. Майбутнє сильної та захищеної Європи твориться тут і зараз”, — написав Єрмак.

Керівник Офісу президента підкреслив: події останніх місяців довели, що лідерство партнерів зростає, рішення ухвалюються швидше, а гарантії безпеки для України набувають чітких і практичних обрисів.