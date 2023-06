Візит Олени Зеленської до Ізраїлю може бути зірвано

Заяву Володимира Путіна про те, що Володимир Зеленський є “не євреєм, а ганьбою єврейського народу”, прокоментував посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Він заявив, що чекає на реакцію на це від ізраїльського уряду. І якщо її не буде, то може бути зірвано намічений візит до країни дружини президента Олени Зеленської.

