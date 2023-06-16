Політика

Візит Олени Зеленської до Ізраїлю може бути зірвано

16 Червня 2023 21:33
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Заяву Володимира Путіна про те, що Володимир Зеленський є “не євреєм, а ганьбою єврейського народу”, прокоментував посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Він заявив, що чекає на реакцію на це від ізраїльського уряду. І якщо її не буде, то може бути зірвано намічений візит до країни дружини президента Олени Зеленської.

«Я думаю, що це провокація у стилі КДБ та погана пропаганда. Ми маємо враховувати, що він намагається зіпсувати зв’язки між Ізраїлем та Україною напередодні візиту дружини президента Зеленського до Ізраїлю, і він навмисно зробив це напередодні шабату. Ми очікуємо, що ізраїльський уряд рішуче засудить слова президента Путіна, інакше це може спричинити скасування візиту Зеленської. Коментарі Путіна антисемітські та спрямовані проти єврейського народу. Я думаю, що ізраїльський народ має пишатися українським президентом, який є євреєм і хоробро захищає свою країну», – сказав Корнійчук.

Ізраїльський уряд на даний момент на заяву Путіна про Зеленського не відреагував.

Водночас, заяву зробив екс-віце прем’єр Ізраїлю Натан Щаранський (уродженець Донецька-Сталіно, до речі).

«Українці можуть пишатися своїм вибором єврея-президента, який згуртовує та об’єднує Український народ у важкій боротьбі проти варварської агресії. А ми, євреї, можемо пишатися, що представник нашого народу відіграє таку унікальну історичну роль у мобілізації не лише українського народу, а й усього вільного світу на захист нашого майбутнього», – заявив Щаранський.


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