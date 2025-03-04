Вітряно, проте тепло: синоптики прогнозують на завтра до +14 °C у більшості областей України

Завтра, 5 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у середу в Україні збережеться суха погода, оскільки на територію країни впливатиме область високого атмосферного тиску, що тягнеться із Західної Європи.

“Повітряні потоки переважатимуть західного напрямку, у більшості областей посилюватимуться до 15-20 м/с і нестимуть тепле повітря”, – йдеться в повідомленні.

Температура вночі 0…+5 °C, у Карпатах та на Закарпатті -5…0 °C. Вдень +9…+14 °C, на Прикарпатті до +17 °C, на сході та північному сході країни +4…+9 °C.