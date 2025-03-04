Суспільство

Вітряно, проте тепло: синоптики прогнозують на завтра до +14 °C у більшості областей України
4 Березня 2025 22:16
читать на русском →
Весняна Одеса / Фото: od.vgorode.ua (Марина Повертайло)
Весняна Одеса / Фото: od.vgorode.ua (Марина Повертайло)

Завтра, 5 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у середу в Україні збережеться суха погода, оскільки на територію країни впливатиме область високого атмосферного тиску, що тягнеться із Західної Європи.

“Повітряні потоки переважатимуть західного напрямку, у більшості областей посилюватимуться до 15-20 м/с і нестимуть тепле повітря”, – йдеться в повідомленні.

Температура вночі 0…+5 °C, у Карпатах та на Закарпатті -5…0 °C. Вдень +9…+14 °C, на Прикарпатті до +17 °C, на сході та північному сході країни +4…+9 °C.

Погодна мапа України на 5 березня / Фото: Укргідрометцентр

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Березня 2025 19:10

ЗСУ завдали двох ударів по окупантах: уражено командний пункт росіян на Донеччині та військовий об’єкт на Курщині
4 Березня 2025 21:52

Eutelsat веде переговори з ЄС про розширення супутникового інтернету в Україні
4 Березня 2025 21:17

ЗСУ вдарили по тренувальному полігону росіян на Херсонщині: втрати значні (відео)
4 Березня 2025 20:45

Зеленський доручив Умєрову та дипломатам отримати від США офіційну інформацію щодо допомоги
4 Березня 2025 19:43

Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 млн євро
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки