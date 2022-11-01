Віталій Портников: Путін буде продовжувати мобілізацію

Російські чиновники стверджують, що для завершення мобілізації, яка була запроваджена указом президента Володимира Путіна, нового указу не потрібно.

Сам президент, коли оголосив про закінчення мобілізації, здивувався запитанню журналіста, який поцікавився чи збирається він видавати відповідний указ і пообіцяв порадитись з юристами.

Це очевидна маячня. Путіну не потрібно ні з ким радитись. Він сам юрист за освітою і прекрасно знає, що для того, щоб припинити дію указу, у якому не визначені терміни проведення того чи іншого заходу, потрібно видавати новий. Якщо Путін погано навчався на юридичному факультеті Ленінградського університету, він, принаймні, міг би переконатися у слушності таких кроків за роки своєї роботи президентом Росії. Але не переконався.

Тому що за роки своєї роботи президентом переконався в іншому. Для того, щоб керувати авторитарною державою, потрібно просто брехати. Тому він й бреше. Це класична брехня. Я добре пам’ятаю, як після арешту Михайла Ходорковського російський президент не зміг пояснити журналістам причини цього затримання, тому що “не міг” дотелефонуватися до тодішнього генерального прокурора Росії. І це було комічно, хоча й страшно. Зараз заяви Путіна також виглядають комічно, хоча й страшно. І вони дозволяють переконатися, що він буде продовжувати мобілізацію. Просто йому не сподобався публічний ефект від оголошення мобілізації й він хоче трішки заспокоїти населення. Однак заспокоїти — це не означає перестати використовувати в якості “гарматного м’яса”.

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