Суспільство

Віслюки, верблюди, коні: DeepState проаналізував зміни в логістиці окупантів в районі Покровська
27 Лютого 2025 09:27
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Логістика окупантів на Покровському напрямку / Фото: Російські Telegram-канали
Логістика окупантів на Покровському напрямку / Фото: Російські Telegram-канали

За останні півтора тижня активність просувань противника в районі Покровська знизилася й кількість штурмових дій впала. Сили Оборони змогли перетягнути увагу та ресурси ворога.

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Аналітики дійшли до висновку, що ворог має в районі Покровська проблеми з логістикою та ресурсами, як людським, так і в техніці. Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених (їх практично не забирають), підвозом БК, ліків та продуктів. Також часто можна побачити штурмові дії за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістику на віслюках і конях. Також російські військові публікують фото з астраханським верблюдом.  

“Можна помітити, що московити використовують в районі легку автомобільну техніку для проведення атак. Останнім часом кількість штурмових дій суттєво впала, а в просуванні ініціативу беруть підрозділи Сил Оборони. Це продумані тактичні відновлення, які впливають на обстановку та процес задіяння сил з боку ворога. Наразі окупанти в основному накопичують або вже проводять штурмові дії, щоб відновити свої втрачені позиції, в той час як Сили Оборони цим користуються і продовжують покращувати своє положення”, – розповіли в DeepState.

Також противник має піхоту для здійснення штурмів по декілька осіб.

“Живуть вони не довго, завдяки ураженням дронами з боку підрозділів СОУ, але тиск з боку противника не припиняється”, – йдеться в повідомленні.


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