Вісім людей постраждали внаслідок нічних обстрілів Харкова

Вісім людей, у тому числі двоє дітей, мали гостру реакцію на стрес після атаки РФ на Шевченківський та Основ’янський райони Харкова вночі 3 листопада, медики надали їм допомогу на місці. Внаслідок атаки БПЛА поранених немає.

Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.

За його даними, РФ завдала ударів по місту чотирма безпілотниками, також вночі зафіксували удар по Коротичу пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.

П’ять пожеж, що сталися після російських ударів по Харкову та Харківському району з безпілотників, гасили 140 рятувальників, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.