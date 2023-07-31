Вірменія на 187% збільшила експорт напівпровідників до Росії

Вірменія стала четвертим за величиною експортером напівпровідників для оборонної промисловості у світі, пише Bloomberg. Експорт напівпровідників з Вірменії до Росії збільшився на 187% у 2022 році порівняно з 2021-м.

У квітні заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо відвідав країну, щоб переконати її лідерів стати на шляху ухилення Росії від санкцій. З того часу уряд Вірменії посилив правила експорту та запровадив новий контроль над напівпровідниками та іншими товарами подвійного призначення.

Представник Комітету державних доходів Вірменії повідомив Bloomberg News, що не було жодних спроб експортувати будь-який тип військової продукції до будь-якої країни без належного дозволу.