Вірменія і НАТО узгодили програму співробітництва на 2024 рік

Вірменія узгодила програму співпраці з НАТО на 2024 рік. Крім того, окреслили перспективи взаємодії у 2025 році.

Про це повідомляє Armenpress із посиланням на Міністерство оборони Вірменія.

Зазначається, що 23-30 квітня делегація на чолі із заступником голови генштабу ЗС Вірменії Артуром Єрояном взяла участь у щорічних обговореннях Програми розвитку оборонної освіти Міноборони і НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

Під час зустрічі обговорювалися результати підтримки, наданої військовим навчальним закладам та навчальним центрам Вірменії у межах програми, а також були окреслені нові напрями співпраці.

Артур Єроян також провів розмову з директором Відділу колективної безпеки НАТО генерал-майором Дачіаном-Тіберіу Щербаном, обговорювалися поточні програми військового співробітництва Вірменії й Альянсу та можливості його розширення.