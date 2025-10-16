Військовий з Харківщини організовував переправлення ухилянтів до Румунії: ділка затримали у Києві

Київські поліцейські зібрали докази причетності військового з Харківщини до нелегального переправлення чоловіків до Румунії. Для безперешкодного пересування країною зловмисник просив “клієнтів” одягнутися у військовий однострій та обіцяв надати «липові» документи про нібито службове відрядження у західні регіони.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, 39-річний військовий однієї з в/ч Харківщини вирішив заробити на охочих уникнути служби в армії, організовуючи незаконні “тури” до Європи.

Для втілення нелегальної подорожі ділок розробив детальний план перевезення чоловіків та до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону. Такий “тур” до Румунії коштував 9200 доларів.

“Щоб реалізувати задумане чоловіки повинні були самостійно придбати військову форму та одягнути її в поїздку, а переправник – оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового. Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою”, – розповіли в поліції.

Поліцейські затримали переправника відразу після отримання коштів. Під час проведення санкціонованого обшуку у фігуранта виявили та вилучили гроші, банківські картки та чорнові записи.

Слідчі Деснянського управління поліції вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ділку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.