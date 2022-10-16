Суспільство

Військовослужбовці рф вбивають одне одного, аби ніхто не міг втекти з фронту

16 Жовтня 2022 14:10
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росія

Як працюють російські «заградзагони»: зеків розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська.

Про це один із загарбників розповів дружині в ході телефонної розмови, яку перехопила та опублікувала СБУ.

«У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят», – бідкається окупант.

Він скаржиться своїй дружині, що «за документами» він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях. «Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!» – пояснює рашист.

Тож якщо окупанти хочуть вціліти і зберегти своє життя, радимо їм єдино правильний спосіб – здатися у полон українським захисникам.


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