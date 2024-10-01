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Стало відомо про зв’язки з окупантами тренера Сергія Нагорняка та його невідоме збагачення в Україні

1 Жовтня 2024 10:27

Політолог Олексій Курпас у своєму блозі поділився інформацією щодо зв’язків відомого українського тренера і колишнього футболіста Сергія Нагорняка з російськими військовими.

За його даними, Нагорняк має родинні зв’язки у росії через свою дочку Ольгу, яка проживає там і має російське громадянство. Вона одружена з Романом Мізгірем, який працював у державних структурах росії, а пізніше — у фірмі “РАДІУС”, що забезпечувала постачання харчів для російської армії, яку контролював Євген Пригожин, відомий керівник “Групи Вагнера”.  Батько Романа, Олег Мізгір, займає високу посаду у військово-медичній академії імені Кірова МО РФ і має нагороди за зразкове виконання свого службового обов’язку перед країною-окупантом. Його рідний брат Дмитро Олексійович Мізгір разом із дружиною є власниками компанії ТОВ АТ “Консул”, що також займається постачанням продуктів для армії рф і також пов’язана з Євгеном Пригожиним.

Як повідомило видання “Коментарі”, Нагорняк декілька років тренував грозненську команду “Терек” (зараз “Ахмат”) і залишився у добрих стосунках з власником команди — Рамзаном Кадировим.

При цьому, як стало відомо ЗМІ, сам Сергій Нагорняк веде розкішне життя в Україні під час війни  і купує дружині Мерседес за 2,5 млн. гривень при офіційній зарплаті 7400 гривень.

Журналісти припустили, що у Нагорняка є непублічні джерела прибутків, що пов’язані з бізнесменами Іваном Немировським і Олегом Собуцьким. До того ж, Нагорняк ухиляється від сплати податків.


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