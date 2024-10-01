Політика

Новим прем’єр-міністром Японії став Шігеру Ішіба
1 Жовтня 2024 10:32
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Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба / Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool

Парламент Японії підтримав кандидатуру лідера правлячої Ліберально-демократичної партії Шігеру Ішіби на посаду глави уряду.

Після того, як Ісібу затвердить на посаду глави уряду імператор Нарухіто, він стане 102-м прем’єр-міністром в історії країни.

Як зазначає Reuters, раніше Ісіба чотири рази програвав боротьбу за пост глави партії і відповідно прем’єр-міністра. Висуваючи свою кандидатуру вп’яте у 2024 році Ісіба заявив, що це його остання спроба.

Після того, як Ішіба виграв внутрішньопартійні вибори, його призначення на посаду прем’єра фактично було формальністю – Ліберально-демократична партія контролює обидві палати парламенту.

67-річний Ішіба раніше обіймав посади міністра оборони і міністра сільського господарства Японії.

Президент України Володимир Зеленський привітав Ішібу з обранням на посаду прем’єр.

“Сподіваюся на плідну співпрацю з паном Ішібою та його урядом задля подальшого поглиблення взаємовигідних відносин нашого особливого глобального партнерства та зміцнення справжньої дружби, яка існує між нашими народами.

Разом ми подолаємо взаємопов’язані виклики безпеці та стабільності не лише у Європі та Східній Азії, але й в усьому світі”, – зазначив Зеленський.


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